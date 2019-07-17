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Под Калугой эвакуатор насмерть сбил 80-летнюю женщину. Об этом сообщила
Авария произошла во вторник, 16 июля, на 20 километре трассы «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань».
48-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz, двигаясь со в сторону Москвы, сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она погибла.
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