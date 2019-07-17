Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:38, 17 июля 2019 430
 0    0

Обманутые дольщики высотки в Голенчине получат квартиры в конце 2020 года

Обманутые дольщики высотки в Голенчине получат квартиры в конце 2020 года

Обманутые дольщики высотки в Голенчине получат квартиры в конце 2020 года. Об этом говорится в ответе рязанского минстроя на станице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

Ведомство пояснило, что достраивать дом №34 на улице Баженова застройщики отказались из-за «убыточности проекта». Теперь завершить строительство намерены за счет бюджетных средств.

Передача квартир участникам долевого строительства запланирована на декабрь 2020 года.

Напомним, возводить многоэтажку начала компания ООО «Инжстрой». Директор застройщика Владимир Майлатов скончался в 2017 году, после этого фирма перешла в руки его супруги. Сейчас сайт компании не работает, а телефоны не отвечают.

В апреле Николай Любимов объявил дольщиков «Инжстроя» обманутыми.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 82 030
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 69 399
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 48 555
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 446
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 587
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум