RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Обманутые дольщики высотки в Голенчине получат квартиры в конце 2020 года. Об этом говорится в ответе рязанского минстроя на станице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
Ведомство пояснило, что достраивать дом №34 на улице Баженова застройщики отказались из-за «убыточности проекта». Теперь завершить строительство намерены за счет бюджетных средств.
Передача квартир участникам долевого строительства запланирована на декабрь 2020 года.
Напомним, возводить многоэтажку
В апреле Николай Любимов
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНиколай Любимов призвал ужесточить работу с недобросовестными подрядчиками
|
cледующая новость →Под Калугой эвакуатор насмерть сбил 80-летнюю женщину
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.