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13:13, 17 июля 2019 109
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На трех рязанских улицах отключили холодную воду

На трех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в среду, 17 июля, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дом 38;
  • улица Зубковой, дома 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6, 20 корпус 7.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 13 по улице Забайкальской.


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