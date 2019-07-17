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Минтруд предложил ввести реестр бедных россиян. Об этом сообщил
«Подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению», — сказали представители Министерства труда.
Помимо этого, эксперты проанализировали и подготовили предложения, которые помогут сократить число бедных людей за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования.
Все полученные данные Минтруд проанализирует, а затем даст рекомендации, позволяющие снизить бедность в регионах.
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