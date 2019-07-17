Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:56, 17 июля 2019 354
 0    0

Минтруд предложил ввести реестр бедных россиян 1

Минтруд предложил ввести реестр бедных россиян

Минтруд предложил ввести реестр бедных россиян. Об этом сообщил ТАСС.

«Подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению», — сказали представители Министерства труда.

Помимо этого, эксперты проанализировали и подготовили предложения, которые помогут сократить число бедных людей за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования.

Все полученные данные Минтруд проанализирует, а затем даст рекомендации, позволяющие снизить бедность в регионах.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 48 949
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 515
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 657
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 631
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:38, 4 июля 2019 22 332
Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум