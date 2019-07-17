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14:14, 17 июля 2019 225
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Липецкий дальнобойщик погиб в массовой аварии в Рязанской области

Липецкий дальнобойщик погиб в массовой аварии в Рязанской области

Фото: УМВД по Рязанской области

В массовой аварии, которая произошла 16 июля в Скопинском районе, погиб дальнобойщик из Липецка. Примерно в 9:17 на 261-м километре дороги Р22 «Каспий» столкнулись четыре автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, 50-летний житель Воронежской области ехал на технически неисправном «КамАЗе». Во время движения прицеп грузовика отсоединился и выкатился на «встречку», где врезался в грузовик Volvo с полуприцепом под управлением 51-летнего жителя Липецкой области.

После этого прицеп также столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был 30-летний житель Татарстана, и грузовиком «ДАФ» с полуприцепом под управлением 36-летнего гражданина Беларуси.

В результате происшествия водитель грузовика Volvo от полученных травм скончался на месте ДТП.


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