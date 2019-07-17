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14:14, 17 июля 2019 378
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Ласковское озеро и его берег очистили от упавших деревьев

Ласковское озеро и его берег очистили от упавших деревьев

На Ласковском озере завершили расчистку водоема и его берега. Работы с 14 мая выполнял подрядчик ООО «Архиз», сообщил сайт областного минприроды.

Отмечается, что без применения тяжелой техники с территории памятника природы регионального значения убрали упавшие деревья и затопленные бревна, частично удалили траву и водоросли.

На приведение в порядок береговой линии озера из регионального бюджета выделили более 850 тысяч рублей. Работы выполнили в рамках программы «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки».

Напомним, ранее рязанцам напомнили о запрете мойки автомобилей в Ласковском озере.


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