Ласковское озеро и его берег очистили от упавших деревьев

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На Ласковском озере завершили расчистку водоема и его берега. Работы с 14 мая выполнял подрядчик ООО «Архиз», сообщил
Отмечается, что без применения тяжелой техники с территории памятника природы регионального значения убрали упавшие деревья и затопленные бревна, частично удалили траву и водоросли.
На приведение в порядок береговой линии озера из регионального бюджета выделили более 850 тысяч рублей. Работы выполнили в рамках программы «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки».
Напомним, ранее рязанцам
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