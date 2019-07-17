Компания Ростсельмаш станет участником выставки-форума «День поля»

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Компания Ростсельмаш станет участником инновационной агропромышленной выставки-форума «День поля», который пройдет 19 июля на территории Института семеноводства и агротехнологий в Рязанском районе.
Ростсельмаш — ведущий российский производитель техники — покажет на экспо-площадке широкий спектр выпускаемых машин и оборудования для села. На стенде компании аграрии и гости выставки смогут детально ознакомиться с популярными у сельхозтоваропроизводителей хозяйств моделями и новинками агромашин.
Также аграрии смогут получить подробную консультацию по классическому зерноуборочному комбайну ACROS 595 Plus и трактору серии 1000 с классической рамой.
Кроме того, Ростсельмаш презентует новинки — новый в своем классе зерноуборочный комбайн TORUM 785 и новый классический трактор RSM 2400.
«Ростсельмаш по качеству приблизились и даже перегнали зарубежные аналоги. Что немаловажно, вопрос цены нас устраивает. Комбайны Ростсельмаш являются самым очевидным выбором для хозяйств, где убирают большие поля», — отметил замдиректора одного из фермерских хозяйств региона Александр Гусев.
Директор ООО «Максы» Сергей Серегин подчеркнул, что опыт работы с Ростсельмаш положительный: «Мы в своем хозяйстве очень довольны оперативностью поставки техники, ее комплектацией и перечнем послепродажных обязательств дилера. Особенно продуктивно трудятся тракторы RSM 2375. Модели тракторов позволяют выполнять полный спектр полевых работ, причем они выгодно заменяют сразу несколько единиц техники предыдущих технологических поколений».
На форуме представители Ростсельмаш более подробно ознакомят сельхозтоваропроизводителей с существующими финансовыми продуктами компании.
В течение всех дней выставки на стенде компании запланирована серия встреч с партнерами, руководителями районных администраций, сельхозпредприятий, а также консультации для специалистов хозяйств по наиболее оптимальному выбору линейки техники с учетом конкретных агротехнологических условий и эффективным настройкам машин, обеспечивающим их максимальную производительность.
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