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Калужские полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщила
Во вторник, 16 июля, примерно в 20:40, на улице Московской автоинспектор потребовал водителя иномарки остановиться. Однако требование он проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться.
«С включенными спецсигналами автомобиль ДПС начал преследование нарушителя. На регулируемом перекрестке улиц Московская — Азаровская автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым создал реальную угрозу для других участников дорожного движения», — рассказали полицейские.
После этого нарушитель повернул в сторону Терепецкого кольца, где не справился с управлением и сбил дорожный знак.
Через некоторое время водителя задержали. Было установлено, что автомобилем управлял 47-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Выяснилось, что он был пьян.
В отношении злоумышленника составлены административные протоколы.
Автомобиль поместили на штрафстоянку.
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