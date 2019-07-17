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10:12, 17 июля 2019 237
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Калужские полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Калужские полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Калужские полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во вторник, 16 июля, примерно в 20:40, на улице Московской автоинспектор потребовал водителя иномарки остановиться. Однако требование он проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться.

«С включенными спецсигналами автомобиль ДПС начал преследование нарушителя. На регулируемом перекрестке улиц Московская — Азаровская автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым создал реальную угрозу для других участников дорожного движения», — рассказали полицейские.

После этого нарушитель повернул в сторону Терепецкого кольца, где не справился с управлением и сбил дорожный знак.

Через некоторое время водителя задержали. Было установлено, что автомобилем управлял 47-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Выяснилось, что он был пьян.

В отношении злоумышленника составлены административные протоколы.

Автомобиль поместили на штрафстоянку.


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