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15:51, 17 июля 2019 218
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Дождь и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на четверг

Дождь и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на четверг

В четверг, 18 июля, в Рязанской области ожидаются дождь и туман. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью местами сильный. Местами гроза, в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами туман.

Ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +21, +26 градусов.


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