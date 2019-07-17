Дождь и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на четверг

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В четверг, 18 июля, в Рязанской области ожидаются дождь и туман. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью местами сильный. Местами гроза, в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами туман.
Ветер южной четверти, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +21, +26 градусов.
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