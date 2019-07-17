Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

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На брифинге с журналистами федеральных изданий вице-премьер России Максим Акимов рассказал, когда в России отменят бумажные паспорта. Об этом сообщил сайт федерального Правительства.
Вице-премьер уточнил, что с 2020 года выдавать начнут пластиковую карточку, на которую нанесут основную информацию о человеке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и срок действия документа.
Карточка сможет действовать в течение 10 лет. Кроме того, электронное удостоверение содержит в себе данные миграционного учета, а также водительские права, СНИЛС, ИНН.
Выдачу бумажных паспортов в России прекратят в 2022 году.
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