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11:48, 16 июля 2019 220
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За неделю в Рязани подешевели морковь и гречка. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подешевели морковь и гречка. Мониторинг цен

За неделю, с 9 по 15 июля, в Рязани подешевели морковь (на 2%) и гречка (1,6%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Также цены снизились на:

  • куры охлажденные и мороженые (на 1,6%);
  • яйца куриные на (1,3%);
  • сахар-песок на (1,2%);
  • масло подсолнечное (на 1,1%).

Незначительно увеличились цены на свежие помидоры и огурцы, лук репчатый, капусту белокочанную свежую, картофель, рис шлифованный.


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