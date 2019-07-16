За неделю в Рязани подешевели морковь и гречка. Мониторинг цен

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За неделю, с 9 по 15 июля, в Рязани подешевели морковь (на 2%) и гречка (1,6%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Также цены снизились на:
Незначительно увеличились цены на свежие помидоры и огурцы, лук репчатый, капусту белокочанную свежую, картофель, рис шлифованный.
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