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13:59, 16 июля 2019 75
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Во Владимирской области в аварии погиб дальнобойщик из Чувашии

Во Владимирской области в аварии погиб дальнобойщик из Чувашии

Во Владимирской области в аварии погиб дальнобойщик из Чувашии. Об этом написал сайт телеканала «Зебра-ТВ».

Как рассказали изданию в региональном УГИБДД, смертельное ДТП произошло в 5:30 16 июля на 292-м километре трассы М-7 в черте населенного пункта Чудиново.

По предварительной информации, водитель грузового фургона «ГАЗель» — житель Чувашии 1976 года рождения — двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с фурой Renault, которая остановилась на красный сигнал светофора.

Водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте аварии.

Фото группы «ВКонтакте» «Подслушано Автомобилистов | Владимир»


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