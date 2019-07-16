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Во Владимирской области в аварии погиб дальнобойщик из Чувашии. Об этом написал сайт телеканала «
Как рассказали изданию в региональном УГИБДД, смертельное ДТП произошло в 5:30 16 июля на 292-м километре трассы М-7 в черте населенного пункта Чудиново.
По предварительной информации, водитель грузового фургона «ГАЗель» — житель Чувашии 1976 года рождения — двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с фурой Renault, которая остановилась на красный сигнал светофора.
Водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте аварии.
Фото группы «ВКонтакте» «Подслушано Автомобилистов | Владимир»
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