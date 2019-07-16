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10:10, 16 июля 2019 281
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Во Владимире на три часа перекроют улицу Стрелецкую

Во Владимире на три часа перекроют улицу Стрелецкую

Во вторник, 16 июля, во Владимире перекроют улицу Стрелецкую для обрезки аварийных деревьев. Об этом сообщил сайт телеканала «Зебра-ТВ».

В первой половине дня МКУ «Благоустройство» проведет работы по обрезке аварийных деревьев.

«В связи с тем, что работы будут производиться на проезжей части, на время проведения работ данный участок улично-дорожной сети закроют для движения транспорта», — сообщили городская мэрия.

Водителям, которые ежедневно ездят по Стрелецкой, советуют заранее продумать утренний маршрут и пути объезда.

Движение откроют в 12:00.


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