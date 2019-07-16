Во Владимире на три часа перекроют улицу Стрелецкую

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Во вторник, 16 июля, во Владимире перекроют улицу Стрелецкую для обрезки аварийных деревьев. Об этом сообщил сайт телеканала «
В первой половине дня МКУ «Благоустройство» проведет работы по обрезке аварийных деревьев.
«В связи с тем, что работы будут производиться на проезжей части, на время проведения работ данный участок улично-дорожной сети закроют для движения транспорта», — сообщили городская мэрия.
Водителям, которые ежедневно ездят по Стрелецкой, советуют заранее продумать утренний маршрут и пути объезда.
Движение откроют в 12:00.
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