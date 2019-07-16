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Владимирский боксер выиграл международный турнир в Сербии. Об этом сообщил
Владимирский спортсмен Рамазан Дадаев завоевал золотую медаль международного турнира по боксу «Золотая перчатка», проходившего в сербском городе Суботица с 9 по 15 июля. В общей сложности в соревнованиях приняли участие команды из 22 стран мира.
Владимирец выступал в составе сборной России в весовой категории «до 81 килограмма». Эта победа на ринге позволила Рамазану Дадаеву выполнить норматив мастера спорта России. Кроме того, ему вручили специальный приз турнира «За лучшую технику».
По итогам турнира российские боксеры заняли первое командное место и выиграли Кубок «Золотая перчатка»: юноши завоевали четыре золотые медали, а девушки — три.
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