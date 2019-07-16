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14:59, 16 июля 2019 236
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Владимирца осудили за продажу данных абонентов телефонной компании

Владимирца осудили за продажу данных абонентов телефонной компании

23-летнего жителя города Мурома осудили за продажу данных абонентов телефонной компании. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что в середине 2016 года мужчина устроился на работу в дочернее предприятие одной из крупных телефонных компаний. Специалист офиса продаж воспользовался своим доступом к служебной информации и неоднократно подделывал заявления от имени клиентов на получение сведений о соединениях. При получении данных, он копировал их на сменный носитель, после чего начинал искать покупателя.

Он направил от имени клиентов 43 сервисных запроса на получение детализаций абонентов.

Об этом узнали сотрудники отдела безопасности телефонной компании, после чего он был немедленно уволен, а материалы для уголовного преследования передали в следственные органы Следственного комитета.

Бывший сотрудник компании признал свою вину и пояснил, что сделал это из-за материальных затруднений и рассчитывал продать данные биллинговой системы, но так и не нашел заинтересованных лиц.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров), части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и части 3 статьи 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну).

Приговором Муромского городского суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей.


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