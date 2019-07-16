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Федеральные эксперты отнесли губернатора Владимирской области Владимира Сипягина к группе риска с высокой вероятностью отставки. Рейтинг губернаторов «Госсовет 2.0» опубликовал «
Устойчивость позиций губернаторов рассчитали по шести критериям критериям и трем штрафным категориям. Губернатор Владимирской области, по оценке федеральных экспертов, оказался весьма уязвимой фигурой.
По мнению составителей рейтинга, позиции Сипягина ослабляет отсутствие команды, слабое управление и «тлеющий элитный конфликт».
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