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В Тамбове отменили двухмесячный карантин по бешенству. Об этом сообщил интернет-портал «
Напомним, в мае этого года на улице Ивана Франко бешенством заболела собака. В связи с этим постановлением главы администрации региона ввели карантин по бешенству.
По данным управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, за последние два месяца новых случаев заболевания бешенством на указанной улице выявлено не было.
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