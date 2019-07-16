В Рязани из-за «пожара» эвакуировали следственный изолятор

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Фото: УФСИН по Рязанской области
В Рязани следственный изолятор №1 эвакуировали из-за условного пожара. Учения прошли совместно с региональным МЧС, сообщила
Во время эвакуации проверили знания сотрудников по действиям в случае неконтролируемого возгорания и боеготовность караула учреждения, а также отработали практические навыки дежурной смены и совместные действия по тушению пожара личным составом СИЗО-1 и подразделений пожарной охраны МЧС.
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