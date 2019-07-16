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8:50, 16 июля 2019 496
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В Рязани девятилетнему ребенку выстрелили в глаз из игрушечного пистолета

В Рязани девятилетнему ребенку выстрелили в глаз из игрушечного пистолета

В Рязани девятилетнему ребенку выстрелили в глаз из игрушечного пистолета. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» ОКБ имени Семашко.

Родители мальчика рассказали, что вечером дети играли во дворе с игрушечным пистолетом, во время игры ему в глаз случайно попала пластиковая пулька.

Пациент жаловался на боль и снижение зрения.

Как рассказал врач-офтальмолог ОКБ Олег Колесников, у ребенка диагностировали кровоизлияние внутрь глаза, снижение зрения и локальный отек роговицы в месте удара.

«К сожалению, на второй день состояние ухудшилось. Выявлены травматическая отслойка сосудистой оболочки, снижение внутриглазного давления, мелкая передняя камера глаза, резкое снижение зрения», — рассказал Колесников.

Чтобы подтвердить диагноз, ребенку сделали УЗИ глаза и назначили дополнительное лечение. Уже через три дня специалисты наблюдали положительную динамику: стало восстанавливаться внутриглазное давление и глубина передней камеры глаза.

При сохранении положительной тенденции пациента выпишут в ближайшее время.


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