В пятницу в Липецке перекроют улицу Ильича

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Второй этап ремонта улицы Ильича в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартует 19 июля. Об этом сообщил интернет-портал «
С 8:00 пятницы до окончания работ перекроют участок автодороги от улицы Третье Сентября до улицы Волгоградской.
Маршрут следования общественного транспорта изменят. Основными альтернативными путями объезда для личного транспорта являются улицы Воронежская, Волгоградская, Зеленая и переулок Ильича.
На улице выполнят комплексный ремонт с заменой основания дорожного полотна, обустройством тротуара и по возможности заездных карманов.
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