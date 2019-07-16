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11:34, 16 июля 2019 193
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В Липецкой области пройдет рок-фестиваль «Середина лета». Программа

В Липецкой области пройдет рок-фестиваль «Середина лета». Программа

С 19 по 21 июля в археологическом парке «Аргамач» пройдет рок-фестиваль «Середина Лета». Об этом сообщил интернет-портал «Липецк-медиа».

Ежегодный трехдневный фестиваль проходит под открытым небом и объединяет в себе концерт живой разноплановой музыки, мастер-классы, свободное общение и множество конкурсов с приятными призами.

В 2019 году в фестивале примут участие группы «Эпидемия», ARDA, «Сказки Черного города», ANNODOMINI, M.A.D. BAND, «Лучший Самый День» и многие другие рок-группы страны.

Организаторы готовят бесплатную парковку, места для палаточного городка, точки выдачи бесплатной воды. На территории парка расположена удобная гостиница и юрт-отель «Ставка Тамерлана». Позаботятся и о других объектах инфраструктуры.


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