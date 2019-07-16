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11:47, 16 июля 2019 226
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В Дягилеве два дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Дягилеве два дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Дягилеве два дня подряд, 17 и 18 июля, будут отключать свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за строительных работ с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Хиринская, дома с 6 по 48;
  • Хиринский проезд, дома 6, 10, 12, 14, 18;
  • Животноводческий проезд, дома с 2 по 40, дома с 3 по 11;
  • улица Животноводческая, дома с 3 по 17, дома с 4 по 46;
  • 3-й Усадебный проезд, дома 4, 5;
  • 2-й Усадебный проезд, дома 7, 10, 12, 11, 14, 16, 18;
  • улица Усадебная, дома с 6 по 23;
  • 1-й Усадебный проезд, дома 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16;
  • улица Коняева, дома с 189 по 203.

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