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11:53, 16 июля 2019 164
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Тамбовское управление сельского хозяйства взяло на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел

Тамбовское управление сельского хозяйства взяло на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел

Тамбовское управление сельского хозяйства взяло на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел. Об этом сообщил сайт администрации области.

В Тамбовской области такие случаи также выявлены в Мичуринском и Сосновском районе.

Ситуация находится на контроле специалистов регионального управления сельского хозяйства, где накануне прошло селекторное совещание, посвященное этой теме.

На совещании рассмотрели меры по взаимодействию между сельхозтоваропроизводителями и владельцами пасек, обсудили взаимовыгодные подходы к обеспечению защиты интересов обеих сторон.

На ближайшее время запланирована встреча заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова с председателем Региональной общественной организации «Тамбовское областное общество пчеловодов» Владимиром Жуковым.

В десятках регионах России этим летом зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Наиболее сильно пострадали: Республика Мордовия, Курская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Ульяновская и Нижегородская области.


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