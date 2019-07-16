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Тамбовское управление сельского хозяйства взяло на контроль ситуацию с массовой гибелью пчел. Об этом сообщил
В Тамбовской области такие случаи также выявлены в Мичуринском и Сосновском районе.
Ситуация находится на контроле специалистов регионального управления сельского хозяйства, где накануне прошло селекторное совещание, посвященное этой теме.
На совещании рассмотрели меры по взаимодействию между сельхозтоваропроизводителями и владельцами пасек, обсудили взаимовыгодные подходы к обеспечению защиты интересов обеих сторон.
На ближайшее время запланирована встреча заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова с председателем Региональной общественной организации «Тамбовское областное общество пчеловодов» Владимиром Жуковым.
В десятках регионах России этим летом зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Наиболее сильно пострадали: Республика Мордовия, Курская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Ульяновская и Нижегородская области.
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