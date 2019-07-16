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16:05, 16 июля 2019 187
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Стала известна программа празднования дня города в Липецке

Стала известна программа празднования дня города в Липецке

Стала известна программа празднования дня города в Липецке. Ее опубликовал интернет-портал «Липецк-медиа».

Праздничные мероприятия стартуют в среду, 17 июля, и продлятся до воскресенья.

17 июля

Праздничный концерт ПАО «НЛМК» для ветеранов. По приглашениям. Стадион «Металлург»

  • 18.00 — 18.30 Танцевальный пролог (6+)
  • 18.30 — 20.00 Концерт ВИА «Самоцветы» (6+)

Трансляция на экране на Липецком городище.

18 июля

  • 12.30 Открытие памятника Сорокину, бульвар Сорокина (0+) Место: парк Победы
  • 19.00 Открытие скейтпарка (0+)
  • 18.00 — 19.30 Праздничная программа парка (6+)
  • 19.20 — 19.30 Выступление почетных гостей (6+)
  • 19.00 Концерт Аврама Руссо (12+)
  • 21.00 — 22.30 Праздничная программа парка (6+) — более 15 различных активностей по всему парку. Трансляция на экране на Липецком городище

19 июля

  • 10.00 Первый этап открытия парка Металлургов (велоквесты для детей и взрослых, выступление почётных гостей) (6+)
  • 12.00 Открытие Доски почета «Трудовая слава города Липецка» (6+)
  • 18.00 Торжественное награждение государственными наградами работников ПАО «НЛМК», выступление почетных гостей, концерт «Хора Турецкого». По приглашениям (6+)
  • Место: Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого Трансляция на экране в парке Победы
  • 18.00 — 22.30 Молодежный фестиваль «BLACK STAR» (12+) Место: Липецкое городище
  • 18.00 — 19.30 Танцевальный батл (12+)
  • 19.30 — 22.30 Концерт (12+)
  • 22.30 Выступление почетных гостей (6+)
  • 22.30 Фейерверк (6+)

19 — 21 июля

  • фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» (6+) Место: Нижний парк, с 19 по 21 июля. Гостям приготовили интересные развлечения во все три дня работы фестиваля.

20 июля

  • Авиашоу, водный парад, детский праздник (0+) Место: Набережная
  • 11.30 — 14.00 Детский анимационный праздник (0+)
  • 12.00 — 12.23 Авиашоу (6+)
  • 12.23 — 12.30 Показательные выступления парашютистов (6+)
  • 12.30 — 12.45 Водный парад (6+)
  • 12.00 — 13.00 Соревнования по пляжному футболу / волейболу (12+)
  • Фестиваль воздухоплавателей «Над нашими домами» (6+)
  • 18.00 — 18.40 Пролет над городом
  • 18.40 — 19.00 Заход над площадью Петра
  • 19.20 — 20.15 Пролет над городом
  • 21.30 — 22.30 Свечение на площади Петра

В Фестивале воздухоплавания принимают участие десять рейтинговых пилотов тепловых аэростатов России.

  • Городской праздник «От прошлого к будущему» (6+) Место: площадь Петра Великого. Трансляция на экране на Липецком городище
  • С 18.00 выступления группы «Юля Блок», DJ Шмелев, шоу-дуэта «Воробьи» (Витебск), ВИА «Василек» (Старый Оскол), «Казаки России» (12+)
  • 21.30 Выступление группы «Градусы» (12+)
  • 22.40 Световое шоу (6+)
  • 22.45 Праздничный салют с трех точек. (0+)

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