Сотрудники Рязанского приборного завода передали подарки детям из Дома ребенка

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Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») посетили Дом ребенка и передали подарки для его воспитанников.
Представители Молодежного центра АО «ГРПЗ» выступили с инициативой провести благотворительную акцию и обратились к заводчанам с предложением собрать необходимые для малышей вещи. Помимо игрушек и предметов личной гигиены работники предприятия приобрели спортивный инвентарь и канцелярские товары.
«Считаю, что стремление помочь ближнему — это внутренняя потребность каждого неравнодушного человека, индикатор его душевного здоровья. К тому же от добрых дел всегда улучшается настроение и позитивных эмоций хватает надолго», — поделилась своими мыслями заместитель председателя Молодежного центра АО «ГРПЗ» Алина Гаркави.
Дом ребенка — единственное учреждение Рязанской области, где воспитываются дети-сироты с рождения до четырех лет. Сейчас там находятся 87 малышей, многие из них имеют проблемы со здоровьем, поэтому им требуется особый уход. Учреждение финансируется исключительно из регионального бюджета.
Главный врач Дома ребенка Елена Шатская отметила: «Там, где много детей, всегда есть нужды. Сейчас, например, нам особо необходимы гигиенические средства по уходу. Государственный Рязанский приборный завод на протяжении многих лет поддерживает нас. Предприятие помогало в проведении ремонта, приобретении строительных материалов, мебели, детского питания, бытовой техники, оплате услуг вневедомственной охраны. В 2018 году мы получили в дар от завода воздушный стерилизатор».
АО «ГРПЗ» традиционно оказывает помощь организациям различных сфер деятельности, его сотрудники участвуют в благотворительных акциях. Представители Молодежного центра посещают детские дома, школы-интернаты.
Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан для развития профессионального и творческого потенциалов молодых работников предприятия. Он реализует общественно значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые и другие мероприятия.
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