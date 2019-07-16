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Самолет «Победы» экстренно приземлился в Казани из-за попавшей в двигатель птицы. Об этом сообщило РИА
В результате инцидента никто не пострадал, посадка в Казани прошла штатно.
«Птица попала в правый двигатель, предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолёт повреждений не получил. Ждём итоговое заключение комиссии», — сказала Селиванова.
На борту находились 185 пассажиров.
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