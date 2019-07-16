Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:41, 16 июля 2019 175
 0    0

С начала сезона в Тульской области четыре человека отравились грибами

С начала сезона в Тульской области четыре человека отравились грибами

С начала сезона в Тульской области четыре человека отравились грибами. Об этом сообщил интернет-портал «Тульские новости».

Во всех случаях пострадавшие употребляли грибы, похожие на толкачики. Собирали их в Ефремовском районе и соседней Рязанской области.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что собирать и есть можно только те грибы, которые вам известны. До обработки их хранят в холодильнике не более 12 часов.

Блюда из грибов не рекомендуются есть беременным женщинам, детям до 14 лет и людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 79 813
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 66 456
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 44 697
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 314
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 497
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум