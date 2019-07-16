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С начала сезона в Тульской области четыре человека отравились грибами. Об этом сообщил интернет-портал «
Во всех случаях пострадавшие употребляли грибы, похожие на толкачики. Собирали их в Ефремовском районе и соседней Рязанской области.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что собирать и есть можно только те грибы, которые вам известны. До обработки их хранят в холодильнике не более 12 часов.
Блюда из грибов не рекомендуются есть беременным женщинам, детям до 14 лет и людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.
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