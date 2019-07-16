Рязанец организовал подпольное казино в Горроще

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Фото: Pixabay.com
Рязанец организовал подпольное казино на улице 4-я Линия, где разместил 12 игровых автоматов. Об этом сообщил
Установлено, в сентябре 2018 года 31-летний мужчина для заработка организовал незаконную игровой клуб. Для этого он арендовал нежилое помещение в Горроще. В круг клиентов заведения входили знакомые подозреваемого.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
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