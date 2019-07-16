«Рязаньавтодор» начал ремонт дороги между Ухоловским и Александро-Невским районами

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АО «Рязаньавтодор» начал ремонт дороги «Ухолово — Богородицкое — Крещено Гаи», которая соединяет Ухоловский и Александро-Невский районы.
Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общая протяженность участка, который уже отфрезерован, — 5,2 километра. На дороге уложили выравнивающий слой.
Завершить работы планируют 15 августа.
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