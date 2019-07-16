RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Полицейские изъяли из рязанских палаток 76 литров алкоголя. Об этом сообщила
Стражи порядка провели рейды и выявили шесть фактов незаконной продажи спиртного.
В отношении собственников торговых объектов составили административные протоколы.
В администрацию направили письма для расторжения договора на размещение торгового объекта.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Ряжска угрожал убить мать «розочкой» от бутылки
|
cледующая новость →В Тамбове отменили двухмесячный карантин по бешенству
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.