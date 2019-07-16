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10:33, 16 июля 2019 370
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Под Рязанью «Приора» насмерть сбила водителя скутера

Под Рязанью «Приора» насмерть сбила водителя скутера

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером в понедельник, 15 июля, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 21:40 на 23 километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин» столкнулись Lada Priora под управлением 25-летнего рязанца и скутер Vector.

В результате аварии водитель скутера погиб от полученных травм, его личность не установили.


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