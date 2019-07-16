Под Рязанью «Приора» насмерть сбила водителя скутера

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 15 июля, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 21:40 на 23 километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин» столкнулись Lada Priora под управлением 25-летнего рязанца и скутер Vector.
В результате аварии водитель скутера погиб от полученных травм, его личность не установили.
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