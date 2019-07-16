RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Недельное отключение газа в Рязанской районе согласовывали с детскими лагерями. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».
Плановые ежегодные ремонтные работы по подготовке к зиме проводит ООО «Газпром трансгаз Москва».
«Сроки отключения согласовывали с министерством образования, чтобы отдыхающие в лагерях Рязанского района не испытывали дискомфорта», — добавили в пресс-службе.
Напомним, в понедельник, 15 июля, в Рязанском районе на неделю
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Хендай» врезался в отбойник на Северной окружной после столкновения с «четырнадцатой»
|
cледующая новость →За вечер в Калуге сбили двоих пешеходов
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.