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12:10, 16 июля 2019 294
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На улице Семинарской столкнулись «Калина» и эвакуатор. Фото

На улице Семинарской столкнулись «Калина» и эвакуатор. Фото

Утром во вторник, 16 июля, на пересечении улиц Семинарской и Пожалостина столкнулись Lada Kalina и эвакуатор. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

На кадрах видно, что легковушка получила механические повреждения со стороны передней пассажирской двери.

Автор поста попросила откликнуться очевидцев ДТП.


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