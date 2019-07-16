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15:47, 16 июля 2019 223
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Муниципалитеты Владимирской области получат больше 300 миллионов рублей на ремонт дорог

Муниципалитеты Владимирской области получат больше 300 миллионов рублей на ремонт дорог

В 2020 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимирской области направят 306 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Больше всего средств (2/3 от общей суммы) получит Владимир — 200 миллионов рублей.

По 20 миллионов направят в Камешково, Судогду, Суздаль и Юрьев-Польский. Собинке выделят 14 миллионов рублей, Радужному — шесть миллионов, Лакинску и поселку Ставрово — по три миллиона рублей.


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