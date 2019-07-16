Медсестра рязанской больницы стала «Мамой года»

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Медсестра рязанской ОКБ имени Семашко Маргарита Румянцева завоевала титулы «Мама года» и «Миссис Элегантность» в фестивале «Миссис Россия. Рязань 2019», сообщили в
«Маргарита десять лет работает в больнице Семашко, помогая людям бороться с болезнями. Она жена и мама троих детей, которая находит время не только для семьи и работы, но и для тренировок, в выходные дни катается с детьми на велосипеде, посещает фитнес-зал», — говорится в сообщении.
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