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9:39, 16 июля 2019 1 101
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Любимов проверил благоустройство рязанских дворов. Видео

Любимов проверил благоустройство рязанских дворов. Видео

Фото: Правительство Рязанской области

В понедельник, 15 июля, губернатор Николай Любимов проверил благоустройство дворов около дома №29 по улице Бирюзова и дома №41 по улице Высоковольтной.

Работы здесь выполняют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по госпрограмме Рязанской области «Формирование современной городской среды».

При этом собственники помещений решили, что помимо основных работ в их дворах необходимо провести дополнительные — за счет софинансирования в размере 20% от сметной стоимости.

Во дворах должны отремонтировать проезды и освещение, установить малые архитектурные формы, скамейки, урны, ограждения, обустроить площадки для отдыха и досуга, детские и спортивные зоны. В настоящее время большую часть работ уже выполнили.

«Видно, что дворы действительно современные, красивые, удобные для людей. Конечно, есть определенные замечания, но, главное, чтобы они устранялись достаточно быстро и в срок. Очень хорошо, что есть активные руководители ТСЖ, управляющих компаний, которые наблюдают за реализацией проектов вместе с жителями домов и высказывают свои замечания в ходе работ, а не после их завершения», — прокомментировал Любимов.

Губернатор отметил, что комплексное благоустройство дворовых территорий продолжат.

По программе «Формирование современной городской среды» до конца 2019 года в регионе запланировано комплексное благоустройство 20 дворов, из них 17 — в Рязани, 2 — в Сасове и 1 — в Ряжске, а также 22 общественных территории.


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