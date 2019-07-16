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16:24, 16 июля 2019 133
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Из-за празднования Дня города в Липецке перекроют несколько центральных улиц

Из-за празднования Дня города в Липецке перекроют несколько центральных улиц

Из-за празднования Дня города в Липецке перекроют несколько центральных улиц. Об этом сообщил интернет-портал «Липецк-медиа».

Подробное расписание перекрытий:

  • 17 июля с 16:00 до 21:00 на улице Первомайской (от улицы Барашева до Коммунальной площади).
  • 19 июля с 08:00 до окончания мероприятия на улице Адмирала Макарова (от улицы Зои Космодемьянской до улицы Невского).
  • 19 июля с 17:00 до окончания мероприятия на улице Плеханова (от площади Плеханова до Театральной площади) и Театральной площади.
  • 20 июля с 10:00 до 13:00 на участке дороги от улицы Неделина до улицы 50 лет НЛМК, проходящем вдоль набережной реки Воронеж.
  • 20 июля с 16:00 до окончания мероприятия на улицах Карла Маркса, Первомайской (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), Литаврина и переулке Литаврина.

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