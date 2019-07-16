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15:52, 16 июля 2019 353
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Еще на двух рязанских улицах отключили холодную воду

Еще на двух рязанских улицах отключили холодную воду

Днем во вторник, 16 июля, еще на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 18:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Тимакова, дома с 11 по 13;
  • улица Новоселов, дома 31-а, 31, 29, 27, 25, 23, 23 корпус 1, 25 корпус 1, 27 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 1, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 33 корпус 5, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 4, 33-а (роддом).

Напомним, ранее холодную воду отключили в Божаткове.


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