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Днем во вторник, 16 июля, еще на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 18:00 воды не будет по следующим адресам:
Напомним, ранее холодную воду
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.