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10:26, 16 июля 2019 285

«ЭЛЕКС» подарит рязанцам скидки в честь дня рождения магазина

«ЭЛЕКС» подарит рязанцам скидки в честь дня рождения магазина

В субботу, 20 июля, франчайзинговый магазин «ЭЛЕКС» на улице Новоселов отпразднует день рождения. Начало в 10:00. Для рязанцев подготовили конкурсы, призы и подарки, развлечения для детей и взрослых.

«Зона батута будет рада приветствовать больших и маленьких посетителей! Сладкая вата, аквагрим для детей от лучших мастеров города! Мороженое для посетителей всего за один рубль и дегустация свежевыжатых соков! Для взрослых гостей предлагаем попробовать новые виды зернового кофе и оценить работу топовых кофемашин, которые можно приобрести тут же! Ну и, конечно, скидки!» — анонсировали представители «ЭЛЕКС».

В честь дня рождения магазина покупатели получат скидки до 30% на бытовую технику. Так, телевизор TCL с диагональю 81 см обойдется рязанцам в 8 990 рублей, а стиральная машина Beko с загрузкой 5 кг — в 12 990 рублей.

«Самое время решить, какой техники не хватает в доме и совершить выгодную покупку. Приходите на наш праздник!» — пригласили рязанцев.

Магазин «ЭЛЕКС» находится по адресу: улица Новоселов, 21-а. Скидки действуют с 19 по 28 июля.


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