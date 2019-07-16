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Движение по Первомайскому проспекту откроют раньше срока. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Ограничения снимут в среду, 17 июля.
«Все технические работы завершены. Завтра откроем движение», — отметили в мэрии.
Напомним, движение перекрыли из-за капитального ремонта теплотрассы. Дорогу
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