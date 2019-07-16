Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

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В среду, 17 июля, в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +10, +15 градусов, днем +20, +25 градусов.
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