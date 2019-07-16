Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:32, 16 июля 2019 130
 0    0

Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

В среду, 17 июля, в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +10, +15 градусов, днем +20, +25 градусов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 79 950
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 66 669
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 44 914
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 335
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 510
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум