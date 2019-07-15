За выходные на рязанских ярмарках продали четыре тонны черной смородины

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За выходные, с 13 по 14 июля, на рязанских ярмарках продали четыре тонны черной смородины, сообщил
В субботу, 13 июля, 202 производителя торговали на 316 местах.
Всего продали 9,7 тонн мяса, 14,1 тонн молока, 6,4 тонн хлеба, 200 килограммов живой рыбы, 300 килограммов меда, 600 килограммов картофеля, 2,7 тонн овощей, 3,7 тонн черной смородины, 400 килограммов малины.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 20 июля, на следующих площадках: Театральная площадь, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
Напомним, из-за Дня города, 3 августа, на площади Театральной отменят ярмарку. Работа площадки возобновится с 10 августа.
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