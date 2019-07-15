Во вторник в Рязанской области потеплеет до +27 градусов. Прогноз погоды

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Во вторник, 16 июля, в Рязанской области потеплеет до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер ночью переменных направлений, 1-6 метров в секунду, днем юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +22, +27 градусов.
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