Во Владимирской области в ДТП с микроавтобусов погиб человек и трое пострадали

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Во Владимирской области один человек погиб, трое госпитализированы после ДТП с микроавтобусом, грузовиком и трех легковушек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
ДТП произошло около 23:35 на 188 дороги «М-7 Волга» Судогодского района.
По предварительной информации, автобус Mercedes Sprinter с прицепом выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком DAF. В ДТП также пострадали три легковушки.
Водитель автобуса скончался на месте аварии до приезда скорой.
Водителя DAF, пассажира автобуса и пассажира одной из легковушек госпитализировали.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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