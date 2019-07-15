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17:15, 15 июля 2019 219
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Во Владимирской области поставили задачу в два раза снизить уровень бедности

Во Владимирской области поставили задачу в два раза снизить уровень бедности

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова провела совещание по итогам работы соцсферы региона в 2018 году и планам на текущий год. Об этом сообщил сайт администрации области.

В регионе поставили задачу к 2025 году снизить уровень бедности в два раза. Департамент соцзащиты начал обходить семьи с детьми для выявления малоимущих. В качестве «пилотных» предположили выбрать Селивановский и Юрьев-Польские районы.

На данный момент выплаты по рождению детей получили 13,6 тысячи семей, в том числе ежемесячную выплату на первого ребенка (9911 рублей) получили 3269 человек, ежемесячную выплату на третьего ребёнка (8976 рублей) — 7375 человек, региональную выплату при рождении второго и последующих детей (4531 — 9059 рублей) — 3017 человек.

В рамках проекта «Старшее поколение» за первое полугодие медосмотры в регионе прошли 31,9 тысячи пенсионеров (34 процента от плана на год). Под диспансерным наблюдением состоят 29,7 тысячи человек.

Также проводится работа с людьми предпенсионного возраста. 80 человек получили дополнительное образование, 226 проходят обучение.

В этом году в регионе проверили все 11 психоневрологических интернатов Владимирской области. Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей в апреле посетила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.


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