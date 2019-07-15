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15:42, 15 июля 2019 262
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Владимирского застройщика оштрафовали за взятку сотруднице Росреестра

Владимирского застройщика оштрафовали за взятку сотруднице Росреестра

Во Владимире застройщика на полмиллиона оштрафовали за взятку сотруднице Росреестра. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как установил суд, сотрудница незаконно получила через посредников деньги в сумме 20 тысяч рублей от исполнительного директора ООО «УНР- 88»

Взяткодатель действовал от имени и в интересах ООО «УНР — 88», являющегося собственником 39 жилых квартир и одного нежилого помещения.

Женщине назначили штраф в размере 210 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на госслужбе на срок 2,5 года.

Фирме-застройщику назначили штраф на 500 тысяч рублей.

Прокуратура контролирует исполнение наказания.


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