Владимирского застройщика оштрафовали за взятку сотруднице Росреестра

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Во Владимире застройщика на полмиллиона оштрафовали за взятку сотруднице Росреестра. Об этом сообщила
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