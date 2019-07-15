Владимирские чиновники займут здание детской больницы

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Владимирские чиновники переедут в здание бывшей детской больницы на улице Студеная гора. Об этом пишут «
На фасаде здания уже появились атрибуты городской власти — флаги и вывеска.
Как объяснили в мэрии, переезд необходим из-за ремонта здания, в котором сейчас располагается администрация Октябрьского района.
Фото «
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