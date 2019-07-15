В Туле поймали банду наркодилеров. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тульской области сотрудники подразделения «ГРОМ» пресекли незаконную деятельность четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ на территории региона. Об этом сообщил
В числе злоумышленников трое 31-летних мужчин и один 33-летний.
Преступников задержали на территории трех округов Тулы.
Полиция нашла и изъяла 500 подготовленных к распространению «закладок», весы и упаковочные материалы с логотипом интернет-магазина. Также изъяли более 500 граммов амфетамина, гашиша, марихуаны, экстази, мефедрона и ЛСД.
Один из преступников разработал собственный дизайн «закладок».
Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБывший префект Советского района подал заявку на пост мэра Рязани
|
cледующая новость →«Рязанские тайны Петра I». В Песочне открылась выставка шоколада
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.