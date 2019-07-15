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14:46, 15 июля 2019 117
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В Туле поймали банду наркодилеров. Видео

В Туле поймали банду наркодилеров. Видео

В Тульской области сотрудники подразделения «ГРОМ» пресекли незаконную деятельность четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ на территории региона. Об этом сообщил MySlo.

В числе злоумышленников трое 31-летних мужчин и один 33-летний.

Преступников задержали на территории трех округов Тулы.

Полиция нашла и изъяла 500 подготовленных к распространению «закладок», весы и упаковочные материалы с логотипом интернет-магазина. Также изъяли более 500 граммов амфетамина, гашиша, марихуаны, экстази, мефедрона и ЛСД.

Один из преступников разработал собственный дизайн «закладок».

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.


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