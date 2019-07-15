В Тульской области смертность превысила рождаемость в два раза

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В Тульской области за полгода смертность превысила рождаемость в 2,2 раза. Об этом пишет «
С января по июнь 2019 года в Тульской области родились 5 604 малыша. В этот же период скончались 11 871 человек.
Официально за полгода зарегистрировали брак 3 446 человек, развелись — 3 044.
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