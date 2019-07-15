В Тульской области погиб грибник

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тульской области в лесу нашли мертвым 60-летнего мужчину. Об этом сообщил портал
Мужчину искали с 13 июля, в этот день он ушел в лес за грибами и пропал. Спустя сутки его нашли мертвым.
На теле погибшего не нашли признаков преступного насилия.
Обстоятельства смерти выяснят следователи.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСасовца осудили за крупные долги по алиментам
|
cледующая новость →При столкновении «Приоры» и «Мазды» в Горроще пострадали оба водителя
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.